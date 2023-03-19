بوتين: مسار واشنطن لاحتواء روسيا والصين يزداد حدة والعقوبات أحادية الجانب مرفوضة  

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ترفض العقوبات أحادية الجانب الغير مشروعة، مؤكدا أنه يجب رفع هذه العقوبات، مشيرا إلى أن مسار واشنطن لاحتواء روسيا والصين يزداد حدة.

وقال بوتين في مقال لصحيفة "الشعب" الصينية بعنوان "روسيا والصين - شراكة تتطلع إلى المستقبل": "العقوبات أحادية غير مقبولة وغير مشروعة يجب رفعها".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن سياسة الاحتواء المزدوج لروسيا والصين، وكذلك أولئك الذين لا يخضعون للإملاءات الأمريكية، أصبح أكثر حدة.

وقال: "نحن نرى أن المشهد الجيوسياسي الخارجي يمر بتغيرات جذرية.. الغرب الجماعي يتشبث بشكل يائس بمعتقدات قديمة وهيمنته المراوغة، مما يعرض مصير دول وشعوب بأكملها للخطر".

وأضاف: "المسار الذي اتبعته الولايات المتحدة لاحتواء روسيا والصين مرتين، وكذلك كل أولئك الذين لا يخضعون للإملاءات الأمريكية، أصبح أكثر حدة وحزما، يجري تفكيك بنية الأمن والتعاون الدوليين".

وأشار الرئيس الروسي، إلى أنه تم إعلان روسيا "تهديدا مباشرا" والصين "منافسا استراتيجيا".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين روسيا والصين متفوقة من حيث الجودة على التحالفات السياسية العسكرية للحرب الباردة، ليس لديها قيود أو مواضيع محظورة.

وقال: "لقد وصلت العلاقات الروسية الصينية إلى أعلى مستوى في تاريخها بأكمله وتستمر في النمو بشكل أقوى، فهي متفوقة في الجودة على التحالفات العسكرية والسياسية للحرب الباردة، ولا يوجد قائد وأتباع، ولا توجد قيود أو موضوعات محظورة".

المصدر: نوفوستي