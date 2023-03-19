بوتين: الناتو يحاول توسعة أنشطته عالميا من خلال التسلل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لصحيفة الشعب الصينية، بأن "الناتو" يحاول منح أنشطته امتدادا عالميا، من خلال التسلل إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال بوتين: "من المستحيل عدم فهم أن الناتو يحاول منح أنشطته امتدادا عالميا، بهدف التسلل إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، مشيرا إلى أن بعض القوى تسعى باستمرار إلى تقسيم الفضاء الأوراسي المشترك إلى شبكة من "النوادي الحصرية" والكتل العسكرية بهدف كبح تنمية بلداننا والتعدي على مصالحها. وشدد الرئيس الروسي، "على أنه بالرغم من ذلك، لن يتمكن أحد من تحقيق هذا".

كما أشار بوتين إلى أن موسكو ملتزمة بمبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة، وهو ما ينتهكه حلف "الناتو" بشكل صارخ.

وقال: "مثل أصدقائنا الصينيين، فإننا ندافع عن التقيد الصارم بميثاق الأمم المتحدة، واحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني. نحن ملتزمون بمبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة، والذي ينتهكه حلف الناتو بشكل صارخ".

وأكد بوتين، أن روسيا قلقة للغاية بشأن الإجراءات غير المسؤولة والخطيرة التي يمكن أن تقوض الأمن النووي العالمي، وقال: "نشعر بقلق عميق إزاء الإجراءات غير المسؤولة والخطيرة ببساطة التي يمكن أن تقوض الأمن النووي العالمي".

المصدر: نوفوستي