بوتين: موسكو ترحب باستعداد الصين للعب دور في تسوية الأزمة الأوكرانية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقال لصحيفة "الشعب" الصينية، عن ترحيبه باستعداد بكين للعب دور بناء في العمل على تسوية للأزمة الأوكرانية.

وقال بوتين في مقال بعنوان "روسيا والصين - شراكة تتطلع إلى المستقبل": "نحن ممتنون لخط الصين المتوازن فيما يتعلق بالأحداث الجارية في أوكرانيا، لفهم خلفيتها وأسبابها الحقيقية. ونرحب باستعداد الصين للعب دور بناء في حل الأزمة".

وأكد بوتين، أن موسكو منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، رغم عدم التوصل لنتائج في أبريل الماضي.

وقال الرئيس الروسي: "روسيا منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية. ومع ذلك في أبريل 2022، لم ننهي محادثات السلام بأي حال من الأحوال".

المصدر: نوفوستي