روما: تونس بحاجة للمساعدة.. ولا يمكن المجازفة بمحاباة الإخوان المسلمين

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن تونس بأمس الحاجة للمساعدة، ودعا إلى عدم إضاعة الوقت لأن "جبهة الهجرة التونسية إذا انفتحت، فإن مئات آلاف الأشخاص يخاطرون بالنزوح".

وأضاف نائب رئيس الوزراء في تصريحات إذاعية أن الشيء المؤكد هو أنه "لا يمكننا إضاعة الوقت، وإلا فإننا نجازف بمحاباة الإخوان المسلمين". وأوضح أنه من الضروري أن "لا نقلل من شأن المخاطر، فعلينا واجب مساعدة تونس"، التي "ينبغي عليها أن تجري الإصلاحات في الوقت نفسه".

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ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن تاياني أنه تقدم باقتراح خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، يتمثل بـ "البدء بتقديم المساعدة لتونس، فدعونا ندفعها لإجراء الإصلاحات، ولنمنحها 300 مليون يورو على الفور، ثم بعد أن نتحقق من الإصلاحات، نعطيها 300 مليون أخرى، ثم 300 أخرى".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية