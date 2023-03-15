طالبت بدعم تونس ماليا.. روما: على الإمارات أن تدفع نصف مليار دولار

طالب وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، بدعم تونس ماليا، وقال إن على الإمارات أن تقدم نصف مليار دولار لها.

وفي مقابلة مع محطة "سكاي24" الإخبارية، قال الوزير الإيطالي إن "الوضع في تونس معقد بسبب أزمة مالية كبيرة. نحن نعمل بشكل مكثف من خلال تقديم مساعدات إيطالية، إلى أن يتمكن صندوق النقد الدولي من تقديم مبلغ المليار دولار الشهير للميزانية".

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وأضاف تاياني أن "دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا ينبغي أن تقدم نصف مليار دولار، وهذا سيسمح لتونس بالخروج من الأزمة الراهنة".

وشدد الوزير الإيطالي على أنه "يجب أن ندعم تونس، كونها المكان الذي ينطلق منه المهاجرين بشكل متزايد".

وأشار إلى أنه يحادث نظيره التونسي "كل يوم تقريبا"، وقال: "نحن نعمل على إرسال مساعدات اقتصادية بأسرع وقت ممكن"، مبيناً أن "الشيء الأساس هو منع الانهيار المالي لتونس".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية