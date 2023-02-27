وزير الخارجية الإيطالي يطلع نظيره التونسي على نتائج مساعي حشد الدعم لتونس

تلقى وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، يوم الاثنين اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني، أطلعه من خلالها على نتائج المساعي التي قام بها مؤخرا لحشد الدعم لتونس.

والمساعي التي تحدث عنها الوزير الإيطالي شملت كبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبي وبصندوق النقد الدولي، وبعدد من الدول الغربية لحشد الدعم لتونس والوقوف إلى جانبها لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

من جانبه، أعرب الوزير عن تطلّعه لمواصلة العمل مع نظيره الإيطالي من أجل توطيد علاقات التعاون المثمر بين البلدين.

كما نّوه بحرص إيطاليا وإرادتها السياسية لمساندة تونس اقتصاديا ودعم مسار انتقالها الديمقراطي.

المصدر: "موزاييك"