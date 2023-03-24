شويغو يقدم وسام الشجاعة للضابطين اللتين صدتا هجوم المسيرات على القرم

قدم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وسام الشجاعة لضابطي قاعدة القرم البحرية لأسطول البحر الأسود، اللتين صدتا هجوم الطائرات المسيرة على شبه جزيرة القرم.

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تم ذلك في مركز مراقبة الدفاع الوطني، حيث هنأ شويغو الضابطات على جوائز الدولة، وشكرهن على أدائهن المثالي لواجباتهم في إطار مهامهن القتالية، وتابع: "أود تهنئتكن بصدق على هذه الجوائز، وأشكركن على أدائكن لخدمتكن. لقد قمتن بما كان عليكن القيام به، وما أمركن به الواجب. تصرفتن بثبات وأثبتتن المهارة والكفاءة والتفاني. إنه أمر لا يقدر عليه الجميع في مواجهة العدو، لذلك أهنئكن وآمل حقا أن تستمروا في خدمة البلاد وقضيتنا وبالطبع البحرية".

وكان العدو قد قام صباح 22 مارس الجاري بمحاولة تنفيذ عمل إرهابي على سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية الموجودة على طرق نقطة قاعدة سيفاستوبول، أثناء وجود كبيرة البحارة ماريا فالييفا ورئيسة العمال تاتيانا تسيليكو في الخدمة، واللتان قامتا بتدمير جميع المسيرات الثلاث بنيران الأسلحة الصغيرة.

ومنح وزير الدفاع كذلك رئيس الخدمة العسكرية، الكابتن من الدرجة الثالثة فلاديمير غوربان، والذي شارك في عملية التدمير، وسام الشجاعة.

المصدر: RT