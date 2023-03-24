أيهما أقوى الجيش الأمريكي أم الروسي؟.. الجواب عند مدفيديف

صرح نائب رئيس مجلس الأمن القومي دميتري مدفيديف بأنه "بغض النظر عن عدد الصواريخ التي ستسقط على الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا، فإن جزءا منها سيلحق هزيمة مضمونة".

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جاء ذلك خلال إجابته على أسئلة وسائل الإعلام الروسية، حيث تابع: "كي نفهم أي جيش هو الجيش الأول أو الثاني أو الحادي والعشرون، لن يتضح ذلك إلا في سياق الصراع الحقيقي. هذا أولا، وثانيا فإن الحديث عن أن الجيش الأمريكي هو الأول في العالم وجيشنا هو الثاني هو خطأ لسبب وحيد. هو أنه إذا ما بدأت هذه الجيوش حربا، فكيف سنحدد المنتصر؟ من الواضح تماما أنه في هذه الحالة لن يكون هناك منتصر".

وشدد مدفيديف على أنه "لا يهم كم عدد الصواريخ التي يتم إسقاطها فوق الولايات المتحدة الأمريكية أو فوق روسيا، إلا أن بعض هذه الصواريخ سيلحق هزيمة مضمونة، فيما يعرف بمصطلح (الرد بالمثل)، وستكون العواقب وخيمة. وهنا يستحيل تحديد الجيش الأول والثاني".

المصدر: تاس