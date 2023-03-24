روغوف: القوات الأوكرانية تستعد لتنفيذ اختراق في منطقة مدينة أوريخوف

قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن وحدات الجيش الأوكراني تعد العدة لتنفيذ اختراق لخطوط الجبهة في منطقة مدينة أوريخوف بمقاطعة زابوروجيه.

وأشار روغوف، الذي يترأس حركة "نحن مع روسيا"، إلى أن الهجوم الأوكراني قد يبدأ في الأيام القريبة المقبلة.

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وأضاف روغوف: "يقوم المتطرفون الأوكرانيون بحشد وتجميع قوات احتياط إضافية وكذلك المدرعات في منطقة مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه. ومن هناك سيحاولون، على ما يبدو، تجميع مجموعة ضاربة كبيرة لتنفيذ اختراق لخط الجبهة من خلال عمليات هجوم استطلاعية".

ووفقا له، قد يبدأ الهجوم الأوكراني في الأيام القريبة المقبلة، وتدل على ذلك وتيرة انتشار وتعزيز المجموعة العسكرية الأوكرانية. وشدد روغوف على أن القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه تستعد لمواجهة العدو بكل قوتها.

من جانبه، قال ممثل كتيبة المتطوعين "عاصفة أوسيتيا" يوم أمس، إن القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه، تصدت خلال الأيام الخمسة الماضية لمحاولتي اختراق من جانب الجيش الأوكراني.

في الأسبوع الماضي، حاولت القوات الأوكرانية كذلك تنفيذ اختراق للجبهة في منطقة زابوروجيه، لكنها تراجعت في النهاية بعد تكبدها لخسائر.

المصدر: نوفوستي