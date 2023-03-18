مقتل عشرات المرتزقة في هجوم روسي على قاعدة "الفيلق الأجنبي" في زابوروجيه

أفاد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية فلاديمير روغوف ، بأن القوات الروسية هاجمت قاعدة لمرتزقة أجانب في مدينة زابوريزجيه ما أسفر عن مقتل العشرات منهم.

وقال روغوف في منشور: "في وقت مبكر من صباح اليوم (4:15)، تم توجيه ضربة في مجمع مطاعم مونيكا بيلوتشي، الواقع على أراضي مجمع النخبة السكني في عصر النهضة في فيليكي لوغا في مدينة زابوروجيه الواقعة تحت سيطرة كييف حاليا".

ولفت إلى أن هذا المجمع كان أحد القواعد الرئيسية لمقاتلي "الفيلق الأجنبي".

وأضاف روغوف: "هنا تم العثور على مرتزقة ومدربين نازيين أجانب. ووفقا للسكان المحليين، فإن عدد جثث المسلحين الذين تم إخراجهم من تحت الأنقاض قد وصل إلى العشرات".

وقد انضمت منطقة زابوروجيه إلى أراضي روسيا بعد استفتاء جرى في سبتمبر من العام الماضي، فيما لا تعترف كييف بنتائج هذا الاستفتاء، وتستمر في قصف المنطقة، في الوقت الذي يقع فيه أكثر من 70% من أراضي هذه المنطقة تحت السيطرة الروسية، فيما تمسك القوات الأوكرانية بالمركز الإقليمي – مدينة زابوروجيه.

المصدر: نوفوستي