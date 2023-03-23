ميلوني: أنتظر خطوات ملموسة من الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني إنها تنتظر خطوات ملموسة من الاتحاد الأوروبي بشأن ملف الهجرة، وذلك على أساس الاستنتاجات التي تم التوصل إليها في فبراير الماضي.

وقالت ميلوني، في تصريحات لدى وصولها مقر انعقاد المجلس الأوروبي في بروكسل، إنه "في النص، هناك مطالبة للمفوضية الأوروبية بالمضي قدما وعلى وجه السرعة وتأجيل التحقق من الأمور إلى الجلسة المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي".

وشددت على أن موضوع المهاجرين يعتبر محوريا اليوم، وهو أمر لم يكن من الممكن التفكير فيه حتى قبل بضعة أشهر خلت"، مبينة أن "المجلس الأوروبي يتابعه خطوة بخطوة".

وأضافت: "أنا على اتصال مع (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون، ودعونا نرى ما ستؤول إليه الأمور"، متوقعة أن يجري "لقاء الآن مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، وأنا أخطط لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني، وربما يمتد الأمر إلى دول أخرى أيضا بشأن المسائل الإدارية في الاتحاد الأوروبي".

المصدر: "آكي"