إيطاليا: الوضع في تونس مصدر قلق وسنطالب الاتحاد الأوروبي بدعم فوري

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني أنها ستطالب بردود فورية على المستوى الأوروبي، لدعم دول شمال إفريقيا وعلى رأسها تونس، التي تعيش أزمة اقتصادية ومؤسساتية، وفق تعبيرها.

وقالت ميلوني، في كلمة أمام البرلمان الإيطالي "إن تونس ستواجه أزمة عميقة مع عواقب يمكن أن تكون مقلقة للغاية ليس لبلدها فحسب"، في إشارة إلى أزمة تدفقات المهاجرين نحو سواحل ايطاليا الجنوبية.

وجاء حديث ميلوني خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب أمس الأربعاء، ردا على اتهامات من المعارضة ومنظمات غير حكومية بعدم التدخل لإنقاذ مهاجرين بعد انقلاب قاربهم بمياه المتوسط كان على بعد 100 ميلا بحريا من شواطئ شرق ليبيا نهاية الأسبوع الماضي، في حادثة أسفرت عن مقتل 30 منهم وإنقاذ 17 مهاجرا بعد تدخل سفينة تجارية بطلب من روما.

ومن المقرر أن يستعرض مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي يوم الاثنين المقبل الوضع في تونس وأوكرانيا برئاسة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.

وسيعقد وزراء الخارجية جلسة مشتركة بعد ظهر الاثنين مع وزراء الدفاع لمناقشة تنفيذ "البوصلة الاستراتيجية" لتعزيز السياسة الأمنية والدفاعية للتكتل الموحد، بعد عام واحد من الموافقة عليها، و"دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا".

المصدر: آكي