سعيّد يبحث مع وزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين قضايا الهجرة والإرهاب والمناخ

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس مع وزيري الخارجية أنطونيو تاجاني، والداخلية ماتيو بيانتيدوسي الإيطاليين اليوم الأربعاء جملة من القضايا، بينها الهجرة والإرهاب والمناخ.

ووفق ما نقله موقع "agenzia nova" الإيطالي، فقد تباحث كل من وزير الخارجية الإيطالية وقيس سعيد ملف الهجرة غير شرعية، واتفقا على أن الهجرة ليست مجرد مشكلة أمنية، ولكنها أوسع من ذلك بكثير.

وأكد الطرفان أن الهجرة لا يجب الاكتفاء بالتعامل الأمني معها، بل لابد من معالجة ودراسة آفتها من جذورها.

وإلى جانب ملف الهجرة التي اتفق الطرفان على ضرورة ايجاد الحلول اللازمة لها على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل، تم التطرق خلال اللقاء إلى دفع تعزيز التعاون والعمل بين البلدين في ملفات مكافحة الفقر والإرهاب وتغير المناخ.

وشدّد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني التزام إيطاليا بمواصلة دعم تونس وتعزيز التعاون الاقتصادي معها، واصفا اللقاء مع سعيد بالإيجابي للغاية، الذي شدد بدوره على الصداقة المتينة بين تونس وروما.

المصدر: موقع "agenzia nova" الإيطالي