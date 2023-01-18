 
مباشر

سعيّد يبحث مع وزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين قضايا الهجرة والإرهاب والمناخ

أخبار العالم العربي

سعيّد يبحث مع وزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين قضايا الهجرة والإرهاب والمناخ
RT / mosaiquefm.net
الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الخارحية الإيطالي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ul0k

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس مع وزيري الخارجية أنطونيو تاجاني، والداخلية ماتيو بيانتيدوسي الإيطاليين اليوم الأربعاء جملة من القضايا، بينها الهجرة والإرهاب والمناخ.

ووفق ما نقله موقع "agenzia nova" الإيطالي، فقد تباحث كل من وزير الخارجية الإيطالية وقيس سعيد ملف الهجرة غير شرعية، واتفقا على أن الهجرة ليست مجرد مشكلة أمنية، ولكنها أوسع من ذلك بكثير.

وأكد الطرفان أن الهجرة لا يجب الاكتفاء بالتعامل الأمني معها، بل لابد من معالجة ودراسة آفتها من جذورها.

وإلى جانب ملف الهجرة التي اتفق الطرفان على ضرورة ايجاد الحلول اللازمة لها على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل، تم التطرق خلال اللقاء إلى دفع تعزيز التعاون والعمل بين البلدين في ملفات مكافحة الفقر والإرهاب وتغير المناخ.

وشدّد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني التزام إيطاليا بمواصلة دعم تونس وتعزيز التعاون الاقتصادي معها، واصفا اللقاء مع سعيد بالإيجابي للغاية، الذي شدد بدوره على الصداقة المتينة بين تونس وروما.

المصدر: موقع "agenzia nova" الإيطالي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في اجتماع مع قدامى المحاربين: في الحرب الوطنية العظمى تعددت جنسيات قوات الاحتلال ضد روسيا