جون كيربي يخرج عن طوره بعد منح شويغو وسام الشجاعة لطاقم مقاتلة اعترضت مسيرة أمريكية في البحر الأسود

في حديثه للصحفيين، نعت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي الطيار الروسي الذي اعترض الطائرة المسيرة الأمريكية بـ "الأحمق".

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جاء ذلك بعد أن حصل الطيار على وسام الشجاعة من وزير الدفاع سيرغي شويغو، حيث قال كيربي: "لا أعرف جيشا آخر، أو أي قوة جوية أخرى في العام من الممكن أن تمنح طيارا كهذا وساما لتحطيمه طائرة مسيرة. إذا كانت هذه شجاعة، فأعتقد أن لديهم تعريفا مختلفا لها. إنه أمر سخيف".

وتابع كيربي، بعصبية واضحة: "في القوات الجوية التي نشأت فيها، فأنت لا تريد أن تصطدم بأي شيء، الاصطدام بأي شيء هو أمر سيئ بالنسبة لك. وليس لدي أدنى فكرة عن السبب في منحهم جائزة الشجاعة لمثل هذا الطيار الذي وضع نفسه، والولايات المتحدة في موقف ضار على أقل تقدير، وفي أفضل تقدير فهو مجرد أحمق".

وكان سلاح الجو الأمريكي نفسه قد نشر مقطع فيديو يتضح فيه بلا لبس أن الطائرة الروسية لم تصطدم بالمسيرة الأمريكية كما يدعي كيربي، كما أن تقرير وزارة الدفاع الروسية أكد على أنه لم يحدث أي صدام بين الطائرتين.

المصدر: RT