CNN: فيديو حادثة الطائرة المسيرة لا يثبت أن سلوك روسيا متعمد

أفادت قناة CNN أن الفيديو الذي تم نشره لحادثة الطائرة المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود "يؤكد تماما" السلوك العدواني للمقاتلة الروسية، لكنه لا يكفي للحكم بأن ما حدث كان متعمدا.

ونقلت CNN عن مسؤول أمريكي كبير أن كاميرا الكابينة الداخلية سجلت لقطات مرور المقاتلة سو-27 مرتين فوق الطائرة المسيرة مع احتمال تفريغها لكميات من الوقود على الطائرة.

واضاف المسؤول: أن تسجيلات الفيديو التي توقف مرتين، لا ترصد لحظة التصادم التي تحدث عنها الأمريكيون، ولكن في النهاية يمكنك رؤية شفرة المروحة وهي منحنية.

وأضافت القناة نقلا عن المسؤول: "أن التسجيل يؤكد "بلا شك" أن المقاتلات الروسية كانت تحلق بشكل عدواني ومتهور".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط مسيّرة أمريكية MQ-9 كانت متجهة نحو أجواء القرم في البحر الأسود وتحطمها بعد فقدانها ارتفاعها، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها ولم تسقطاها.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه في صباح يوم 14 مارس أنه تم رصد طائرة أمريكية مسيّرة MQ-9 متجهة نحو أجواء شبه جزيرة القرم الروسية.

وأشارت إلى أن المسيّرة لم تشغل أجهزة التعريف بها في انتهاك لمنطقة الحظر الجوي التي أعلنتها وزارة الدفاع الروسية فوق البحر الأسود، وتم إبلاغ جميع مستخدمي المجال الجوي الدولي بذلك وفقا للمعايير الدولية.

وأكدت أن مقاتلتين روسيتين حلقتا للتعرف على هوية الطائرة في منطقة الحظر المذكورة.

وتابعت الوزارة أنه نتيجة لمناورة حادة في حوالي الساعة 9.30 بتوقيت موسكو، فقدت MQ-9 ارتفاعها واصطدمت بسطح الماء.

وشددت على أن المقاتلتين الروسيتين لم تصدما المسيرة الأمريكية، ولم تستخدما ذخائرهما وعادتا بسلام إلى قاعدتهما.

المصدر: ريا نوفوستي