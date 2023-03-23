مستشار أمريكي سابق: يجب إقناع أوكرانيا بالموافقة على انضمام بعض المناطق لروسيا

قال ماريو لويولا، المستشار السابق للسياسة الدفاعية في البنتاغون ومجلس الشيوخ الأمريكي، إنه يجب على واشنطن إقناع أوكرانيا بالموافقة على ضم مناطق جديدة إلى روسيا مقابل تعويض مالي.

وأضاف المستشار السابق في مقالة نشرتها مجلة The Atlantic الأمريكية العريقة: "يجب على الولايات المتحدة أن تشجع أوكرانيا على بيع الأراضي للروس مقابل مبلغ كبير، بما في ذلك التعويضات. لقد تمت تسوية العديد من الحروب بشرف بهذه الطريقة سابقا".

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ووفقا له، عند حدوث ذلك، ستظهر دولة أوكرانية أكثر تجانسا وستكون "أكثر استقرارا من الناحية السياسية وستكون لديها فرصة أكبر للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وربما حتى إلى الناتو".

ويرى الخبير، أنه في حالة رفض حل النزاع سلميا، قد تعلن روسيا وقف إطلاق النار من جانب واحد، مع التهديد باستخدام الأسلحة النووية إذا استمرت الأعمال القتالية. وأشار الخبير إلى أنه في ظل مثل هذا السيناريو، ستصبح روسيا أقرب إلى الصين، وهو ما سيعني السقوط النهائي للهيمنة الأمريكية.

في وقت سابق، قال حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية والمرشح المحتمل لانتخابات 2024 الرئاسية، الجمهوري رون ديسانتيس، إنه لا توجد مصلحة وطنية حيوية للولايات المتحدة للتورط في النزاع في أوكرانيا، وإنه يجب على واشنطن أن تسعى لتحقيق السلام بين أطراف النزاع.

المصدر: نوفوستي