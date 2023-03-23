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"بلومبرغ": رفض واشنطن للسلام في أوكرانيا سيكون دليل إثبات في يد الصين

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Globallookpress Guenter FischerimageBROKER.com
صورة أرشيفية
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يخشى البيت الأبيض من وضع تكون فيه بكين قادرة على إقناع دول أخرى في العالم بأن الولايات المتحدة الأمريكية غير مهتمة بحل الوضع في أوكرانيا.

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جاء ذلك وفقا لتقرير من "بلومبرغ" نقلا عن مسؤول لم تذكر اسمه في الإدارة الأمريكية، حيث تابعت الصحيفة: "إن الولايات المتحدة قلقة من أن المقترح الصيني سيحاصرها، وبغض النظر عن تحفظات الولايات المتحدة، إلا أن الإنكار التام قد يسمح للصين بأن تثبت للدول الأخرى، التي سئمت الحرب والأضرار التي تسببها، أن واشنطن غير مهتمة بالسلام".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح في وقت سابق بأن الخطة التي اقترحتها الصين لحل النزاع في أوكرانيا مفيدة فقط لروسيا، ووصف فكرة أن بكين ستتفاوض من أجل كييف لإنهاء ما أسماه "حربا غير عادلة على الإطلاق" هي فكرة "غير عقلانية". كذلك أشار المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إلى أن الهدنة في الوقت الحالي تعني تأمين المكاسب الإقليمية لروسيا، وستكون انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.

في الوقت نفسه، تسبب الاجتماع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب مصدر الوكالة، إلى شكوك حول ما إذا كان ينبغي السعي إلى "نهج أوسع" تجاه العلاقات مع البلدين.

وقد اقترحت السلطات الصينية، فبراير الماضي، خطتها للسلام، والتي تتضمن 12 نقطة، بما في ذلك الدعوة لوقف إطلاق النار، واحترام المصالح المشروعة لجميع الدول في مجال الأمن، وتسوية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا. ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكن اتخاذ العديد من نقاط المبادرة الصينية كأساس للتسوية عندما يكون الغرب وكييف جاهزين لذلك.

المصدر: بلومبرغ

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