غروسي: إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه لم تعد على الأجندة

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، أن إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه الذرية، لم تعد على أجندة المناقشات.

وقال غروسي خلال ندوة في مجلس العلاقات الدولية الأمريكي، يوم الأربعاء: "لا نتحدث عن منطقة منزوعة السلاح. ونحن ندرك تماما الصعوبات الإضافية التي يحملها هذا الأمر في طياته، وخصوصا في منطقة العمليات القتالية".

وتابع: "سيكون من الصعب للغاية إجراء عمليات التحقق، لأنه على بعد أكثر من ميل واحد عن المنطقة المنزوعة السلاح ستكون هناك أراض ذات انتشار عسكري كثيف للغاية. ولذلك نحن لم نعد نبحث ذلك".

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وأضاف أن الحديث يدور اليوم عن ضرورة المراقبة لكي لا تتعرض المحطة للهجمات أو لا تستخدم لشن هجمات.

وأعاد إلى الأذهان أن المفاوضات حول صيغ مختلفة لمنطقة منزوعة السلاح كانت تجري على مدار 7 أو 8 أشهر.

وجدير بالذكر أن فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية زار محطة زابوروجيه الذرية في سبتمبر الماضي وسط مخاوف من تعرض المحطة للأضرار جراء العمليات القتالية. وقررت الوكالة الدولية نشر فريق مراقبين على أساس دائم في المحطة.

المصدر: تاس