استخبارات كييف: تكتيكات جديدة في وجهة الضربات الروسية ضد أهدافنا

عبّر نائب رئيس مخابرات الدفاع الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي، أن القوات الروسية بدأت بإعادة ترشيد وجهة الضربات مبينا أنها تطال حاليا مستودعات الوقود وزيوت تشحيم الآليات ولوجستيات كييف.

وقال سكيبيتسكي لوسائل إعلام أوكرانية: "لقد استهدفوا قواعد الوقود ومواد التشحيم في نوفوموسكوفسك (منطقة دنيبروفسك)، في جيتومير، كما لا تزال هناك إصابات محققة في يافوريف (منطقة لفوف)".

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يشار إلى أنه في يناير الماضي، أشار البنتاغون إلى أنه خلال الأشهر المقبلة، قد تكون الأحداث في منطقة العملية الروسية الخاصة حاسمة بالنسبة للنزاع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرّح وزير الدفاع سيرغي شويغو بأن القوات الجوية الروسية دمرت أكثر من 20 ألف منشأة عسكرية أوكرانية، وقامت بـ 140 ألف طلعة جوية في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأشار شويغو إلى أن من بين تلك الطلعات الجوية مهام لا تقل أهمية في منطقة العملية العسكرية الخاصة من قبل طياري النقل العسكري، ممن يقومون بتسليم البضائع والأفراد على مدار الساعة.

وأكد على أهمية القوات الجوية في الحرب الحديثة، والتي "لا تقدر بثمن"، وقال: "هذا ما تؤكده النزاعات المسلحة في العقود الأخيرة"، محددا مهمة زيادة القدرات القتالية ومستوى تدريب الأفراد في هذه الصنوف.

المصدر: RT