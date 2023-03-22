وسائل إعلام: وضع نائب وزير البنية التحتية السابق لوزينسكي قيد الإقامة الجبرية في أوكرانيا

أشارت وسائل إعلام أوكرانية بأن محكمة مكافحة الفساد في أوكرانيا خففت من إجراءات ضبط النفس للنائب السابق لوزير البنية التحتية للبلاد فاسيلي لوزينسكي، فأرسلته رهن الإقامة الجبرية.

وبحسب وكالة الأنباء الأوكرانية، فإن المحكمة رفضت تمديد اعتقال لوزينسكي ومكتب المدعي العام يستعد لاستئناف هذا القرار.

يشار أنه بقرار من مجلس الوزراء، "تم فصل فاسيلي لوزينسكي من منصب نائب الوزير لتنمية المجتمعات والأقاليم والبنية التحتية.. الذي سبق وتم اعتقاله أثناء تلقيه مخصصات غير قانونية بمبلغ 400 ألف دولار أمريكي.. وقد تلقى هذه الأموال لتسهيل إبرام عقود لشراء المعدات والتكنولوجيا.. وسجلت الإجراءات الجنائية في سبتمبر 2022"

وأرسل في 24 يناير، إلى الإقامة الجبرية حتى 21 مارس.

وشددت محكمة مكافحة الفساد في 17 فبراير، من إجراءات ضبط النفس ضد المشتبه به، واحتجزته مع إمكانية الإفراج عنه بكفالة بمبلغ يزيد عن 1.35 مليون دولار.

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المصدر: تاس