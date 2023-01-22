الحكومة الأوكرانية تقيل نائب وزير بشبهة رشوة وتحقق في فساد بوزارة الدفاع

أعلن مسؤولون من الحكومة الأوكرانية، إقالة نائب وزير تنمية المجتمع، بتهمة تلقيه رشوة، كما يقوم البرلمان الأوكراني بالتحقيق في قضية فساد بوزارة الدفاع في البلاد.

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، إن مجلس الوزراء الأوكراني أقال نائب وزير تنمية المجتمع فاسيلي لوزينسكي، المشتبه بتلقيه رشوة.

وكتب كوبراكوف على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم، بقرار من مجلس الوزراء، تم فصل فاسيلي لوزينسكي من منصب نائب الوزير لتنمية المجتمعات والأقاليم والبنية التحتية.. الذي سبق وتم اعتقاله أثناء تلقيه مخصصات غير قانونية بمبلغ 400 ألف دولار أمريكي.. وقد تلقى هذه الأموال لتسهيل إبرام عقود لشراء المعدات والتكنولوجيا.. وسجلت الإجراءات الجنائية في سبتمبر 2022".

وأشار إلى أنه تم تكليف فريق من وزارة البنية التحتية، للبدء في التحقق من جميع المشاريع الحالية التابعة لوزارة التنمية الإقليمية، بما في ذلك أموال الميزانية والأموال من المؤسسات المالية الدولية ومشاريع المساعدة الفنية.

وفي وقت سابق يوم الأحد، قال مكتب المدعي العام المتخصص لمكافحة الفساد في أوكرانيا، إنه اعتقل نائب وزير تنمية المجتمعات والأقاليم والبنية التحتية في أوكرانيا وأعضاء آخرين في الوزارة بتهمة تلقي رشوة قدرها 400 ألف دولار.

وفي سياق متصل، أعلنت عضو حزب "خادم الشعب" ماريانا بيزوغلايا، استدعاء قيادة وزارة الدفاع الأوكرانية إلى اجتماع لجنة البرلمان "رادا" للأمن القومي والدفاع والاستخبارات بشأن اختلاس أموال الدولة.

وكتبت بيزوغلايا على شبكات التواصل الاجتماعي: "تم استدعاء قيادة وزارة الدفاع الأوكرانية، إلى لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات".

وفي وقت سابق يوم السبت، نشر صحفيون مقالا على الموقع الإلكتروني للصحيفة الأوكرانية "زيركالو نيديلي"، تحدث عن نهب ميزانية وزارة الدفاع لتزويد الوحدات الخلفية بالمؤن، وبحسب التحقيق الصحفي، تم شراء المواد الغذائية للجنود بأسعار تضخمت عدة مرات.

المصدر: نوفوستي