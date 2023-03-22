ديسانتيس ينتقد كفاءة وشخصية ترامب

انتقد حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، كفاءة وشخصية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومنافسه المحتمل في ترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024، بعد شهور من تجاهل انتقادات ترامب له.

وقال ديسانتيس في مقابلة: "ليس من المهم بالنسبة لي أن أقاتل مع الناس على وسائل التواصل الاجتماعي. الطريقة التي ندير بها الحكومة، على ما أعتقد، ليست عبارة عن دراما يومية"، في إشارة إلى الدعاوى القضائية التي يواجهها ترامب.

وعن السلوك الذي يجب أن يتمتع به القائد، قال: "يجب أن ننظر إلى أشخاص مثل آبائنا المؤسسين.. هذا لايعني عدم ارتكاب أي خطأ في حياتك الشخصية".

وعن اللقب الذي يطلقه ترامب عليه Ron DeSanctimonious أي "رون المقدس"، أشار ديسانتيس إلى أنه لا يعرف تهجئة كلمة Sanctimonious (المقدس)، مضيفا: "أنا لا أعرف حقا ما تعنيه ... في الكلمة الكثير من أحرف العلة".

وأشار إلى أنه في حال قرر الترشح إلى الانتخابات الرئاسية فإنه سيترشح في وجه الرئيس جو بايدن، وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانه هزيمة بايدن، قال الحاكم: "أعتقد ذلك".

المصدر: "أكسيوس"