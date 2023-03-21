ديسانتيس يعلق على التهم الموجهة إلى ترامب

انتقد حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، المدعي العام في مانهاتن بنيويورك الذي يوجه اتهامات للرئيس السابق، دونالد ترامب، لكنه أشار إلى أن القضية تتضمن "دفع أموال إلى نجمة إباحية".

وفي مؤتمر صحافي قال ديسانتيس: "لا أعرف ما الذي يمكن أن يحدث في قضية دفع الأموال لشراء صمت نجمة أفلام إباحية بشأن نوع من العلاقة المزعومة.. أنا لا أستطيع التحدث عن ذلك".

وأضاف: "لكن ما يمكنني التحدث إليه هو أنه إذا كان لديك مدع عام يتجاهل الجرائم التي تحدث كل يوم في نطاق سلطته القضائية واختار العودة إلى عدة سنوات للوراء لمحاولة القيام بشيء ما بشأن مدفوعات الأموال التي تدفع لإسكات نجوم الأفلام الإباحية، فهذا مثال لمتابعة أجندة سياسية".

وفسر مساعدو ترامب إشارة "النجمة الإباحية" على أنها هجوم ووصفوا دفاعه بأنه أقل حماسة.

وغردت المتحدثة باسم ترامب ليز هارينجتون قائلة: "هل تمزح معي؟ قل اسمه! يا له من احتيال كامل. إنه يبحث عن الرئيس ترامب المتهم زورا ولا يمكنه حتى أن يقول اسمه".

بدوره، قال ترامب على موقع Truth Social: "من المحتمل أن يواجه رون دي سانكتيمونيوس الاتهامات الكاذبة والقصص المزيفة في وقت ما في المستقبل، أنا متأكد من أنه سيرغب في محاربة ذلك مثلما أفعل!".

المصدر: USA Today