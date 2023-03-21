"بلومبرغ": لن يتم تكبيل يدي ترامب في حال وجهوا رسميا اتهاما ضده

قالت وكالة "بلومبرغ" إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لن يتم تكبيل يديه، إذا وجه رسميا ضده الاتهام في نيويورك.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أنه على الرغم من أن ترامب سيتم أخذ بصمات أصابعه وتصويره بشكل جانبي وأمامي، إلا أنه لن يتم تقييد يديه أمام الكاميرات أو وضعه في زنزانة.

وقال المصدر إنه من المحتمل أن يظل رهن الاحتجاز تحت حراسة جهاز سري سيكون مكلف بحمايته.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه يمكن احتجازه يوم الثلاثاء، ودعا أنصاره إلى الاحتجاج.

وتأتي هذه الإجراءات إثر قضية تسديد مبلغ 130 ألف دولار في العام 2016 لممثلة إباحية لشراء صمتها حيث يعتقد أنه كان على علاقة بها، في ما وصفه ترامب بـ"حملة اضطهاد"، داعيا إلى تظاهرات.

المصدر: وكالات