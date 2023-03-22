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تواصل مسلسل خروج القطارات عن سككها في الولايات المتحدة الأمريكية! (فيديو)

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تواصل مسلسل خروج القطارات عن سككها في الولايات المتحدة الأمريكية! (فيديو)
خروج قطار عن السكة في ولاية مين
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قال مسؤولون أمريكيون إن طريقا أغلق بعد خروج قطار عن مساره، يوم الاثنين، في مقاطعة أندروسكوجين بولاية مين في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وتم إغلاق طريق "Leeds Junction Road" أمام حركة المرور عند تقاطع طريق "Greene"، وقال مسؤولون إن الإغلاق سيكون ساري المفعول حتى الساعة الرابعة عصرا يوم الثلاثاء.

من جهتها، أفادت "CSX"، الشركة المشغلة للقطار، بأن أحد قطاراتها حاد عن مساره، وقد خرجت 4 قاطرات عن السكة الحديدية، وكان ينقل حمولة غير خطيرة من الحجر الجيري، مؤكدة عدم إصابة أي عامل أو تسجيل خسائر في البضائع.

من جهتها، أصدرت وزارة حماية البيئة في ولاية مين البيان التالي: "بعد الإبلاغ عن الحادث من طرف عدد من سكان المنطقة، استجاب أحد أعضاء فريق HazMat التابع لإدارة الحماية البيئية، وانتقل لعين المكان حتى يقيم الآثار البيئية المحتملة وتقديم المساعدة".

وأضاف البيان: "خرجت 4 قاطرات تنقل الحجر الجيري عن مسارها عند مفرق ليدز. وتعرضت قاطرة واحدة للتلف".

وتتالت مؤخرا حوادث خروج قطارات عن سككها في الولايات المتحدة الأمريكية، مخلفة خسائر مادية كبيرة، وأضرارا بيئية بسبب تضرر الحمولات التي كانت تنقلها، والتي كان أغلبها من المواد الخطيرة.

المصدر: News Center Maine

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