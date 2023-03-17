تسرب كميات هائلة من وقود الديزل إثر خروج قطار عن مساره في ولاية واشنطن

أفادت دائرة البيئة بولاية واشنطن بخروج قطار عن مساره في أراضي محمية هندية بالولاية، الأمر الذي أسفر عن تسرب كميات هائلة من وقود الديزل إلى الأرض.

إقرأ المزيد

وأضافت الدائرة في بيان نشرته في صفحتها على "تويتر": "تتخذ مؤسسة البيئة إجراءات في ضوء خروج القطار عن مساره في أراضي محمية سوينوميش الهندية".

وأفادت الدائرة في البداية بتسرب نحو 5 آلاف جالون (19 ألف لتر) من الديزل، وتابعت فيما بعد أن الحديث يدور عن 2.5 ألف جالون (9,5 ألف لتر). وأن معظم هذا الوقود تسرب إلى الأرض، مذكرة أن الحادث لو يؤد إلى وقوع ضحايا.

وأشارت إلى أنه تجري في مكان الحادث أعمال إزالة العواقب. كما تجري السلطات المحلية تحقيقا في ملابسات الحادث.

وقالت قناة "Fox13" المحلية إن حادثة القطار جرت صباح أمس الخميس بالقرب من مدينة أناكورتيس، مضيفة أن 6 عربات فارغة من القطار خرجت عن مسارها.

المصدر: نوفوستي