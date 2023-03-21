الرئيسان الروسي والصيني: تغييرات سريعة تحدث في العالم

أشارت روسيا والصين، إلى الطبيعة السريعة للتغييرات التي تحدث في العالم والتحول العميق في الهيكل الدولي، وأعلنت عن تسريع عملية إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب.

وأشار البيان المشترك حول تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين: "يلاحظ الطرفان الطبيعة السريعة للتغييرات التي تحدث في العالم، والتحول العميق في الهيكل الدولي".

وذكر البيان أن موسكو وبكين تعترفان بأنه في الوقت الحالي "لا تزال مظاهر الهيمنة الأحادية منتشرة في العالم" وتعتبران أنه "من غير المقبول محاولة استبدال المبادئ والمعايير المعترف بها عموما في القانون الدولي".

وأكد البيان أن روسيا والصين تعلنان "عن تسريع عملية إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب، وتعزيز مواقف البلدان النامية، وزيادة عدد القوى الإقليمية التي تظهر الرغبة في الدفاع عن مصالحها الوطنية المشروعة ".

وأضاف البيان: "تعتمد جدوى النموذج متعدد الأقطاب وضمان التنمية المستدامة للدول، على الانفتاح العالمي ومراعاة مصالح جميع البلدان دون استثناء على أساس شامل وغير تمييزي".

وتدعو روسيا والصين جميع الدول إلى: "تعزيز القيم الإنسانية العالمية مثل السلام والتنمية والمساواة والعدالة والديمقراطية والحرية، والمشاركة في الحوار، وتطبيق نهج شامل وليس حصريا، والتعايش السلمي، والسعي لتحقيق المنفعة المتبادلة، وتحفيز التنمية السلمية للعالم".

في هذا الصدد، يدعم الطرفان التنسيق الوثيق للسياسة الخارجية والتفاعل على منصات متعددة الأطراف، بالإضافة إلى دعم المساواة والعدالة بحزم، وتعزيز بناء نوع جديد من العلاقات الدولية.

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المصدر: تاس