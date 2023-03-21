روسيا والصين تشعران بالقلق إزاء نشاط الولايات المتحدة إنشاء نظام دفاع صاروخي عالمي

أعربت روسيا والصين عن قلقهما إزاء تكثيف واشنطن نشاطها لإنشاء نظام دفاع صاروخي عالمي، وذلك ببيان مشترك صدر في أعقاب القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.

وأكد البيان المشترك حول تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين أن البلدين يعربان "عن قلقهما إزاء تكثيف الأنشطة الأمريكية لإنشاء نظام دفاع صاروخي عالمي ونشر عناصره في مناطق مختلفة من العالم".

وقال البيان أن روسيا والصين قلقتان أيضا من " إنتاج أسلحة غير نووية عالية الدقة وقدرات استراتيجية أخرى، وكذلك من رغبة الولايات المتحدة في نشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وتزويد حلفائها بها". بحسب البيان.

وعقد الرئيسان الروسي والصيني قمة في موسكو أكدا خلالها على تعميق التعاون المشترك بين البلدين.

المصدر: نوفوستي