واشنطن: نعتزم إبقاء قنوات الاتصال مع الصين مفتوحة

أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم إبقاء قنوات الاتصال مع الصين مفتوحة، وأن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لموسكو لن تغير موقف واشنطن بهذا الخصوص.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن "الرئيس يريد أن تبقى قنوات الاتصال مع الصين مفتوحة. ولم يتغير أي شيء في هذا الصدد".

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وأضاف أن الولايات المتحدة "ستواصل الحوار مع الرئيس شي جين بينغ في الوقت المناسب".

ويأتي ذلك على خلفية زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو، التي بحث خلالها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ملفات التعاون الثنائي والقضايا الدولية.

المصدر: تاس