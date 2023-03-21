نواب جمهوريون بارزون يحثون بايدن على إرسال ذخائر عنقودية لنظام كييف

بعث أربعة من كبار الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي برسالة إلى الرئيس جو بايدن، يطالبون فيها بتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية.

ووفق ما أوردته صحيفة "بوليتيكو" يوم الثلاثاء، نقلا عن الخطاب "نكتب إليكم لحثكم على تقديم الذخائر العنقودية على الفور، مثل الذخائر التقليدية المحسنة ثنائية الغرض (DPICM)، للجيش الأوكراني".

ويشار إلى أن التوقيعات على الرسالة جاءت من قبل رئيسى لجنتي مجلس النواب لشؤون القوات المسلحة مايك روجرز وللشؤون الخارجية مايكل ماكول، وكذلك أعضاء الهياكل المماثلة في مجلس الشيوخ روجر ويكر وجيم ريش.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية في نهاية فبراير، نقلاً عن ممثلين عن العديد من دول الناتو، أن أوكرانيا لجأت في عام 2022 لأول مرة إلى الولايات المتحدة بطلب تزويدها بالقنابل العنقودية والذخائر الفوسفورية المحظورة.

وفي نهاية يناير، أعلن وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، أن بلاده تعتزم نقل الذخائر العنقودية الموجودة في ترسانة جيشها إلى كييف.

يذكر أن الذخائر العنقودية خلفت آثارا خطيرة على المدنيين، وقتلت وجرحت أعدادا كبيرة منهم وتسببت في مشاكل اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد. وقد بدأت الحكومات مفاوضات بشأن اتفاقية الذخائر العنقودية واعتمدتها عام 2008. وتنص هذه المعاهدة في القانون الدولي الإنساني على حظر استخدام الذخائر العنقودية وإنتاجها وتخزينها ونقلها، وتلزم الدول باتخاذ إجراءات محددة لضمان عدم تسبب هذه الأسلحة في وقوع ضحايا في المستقبل.

المصدر: RT