المندوبون الصينيون يهنئون لافروف بعيد ميلاده الـ 73 خلال المحادثات في الكرملين

هنأ أعضاء الوفد الصيني وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعيد ميلاده الثالث والسبعين، خلال المحادثات بين الرئيس الروسي والرئيس الصيني في الكرملين يوم الثلاثاء.

وصرح وزير الخارجية للصحفيين بأن هذا الأمر أنعشه بـ "مزاج جيد".

وعند سؤاله من قبل الصحفيين إذا ما قام الوفد الصيني بتهنئته، قال: "هنأوني"، وردا على سؤال حول الهدية التي قدموها له، قال: "حصلت على مزاج جيد".

وبلغ وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف 73 عاما، يوم الثلاثاء 21 مارس.

المصدر: نوفوستي