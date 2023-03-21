بالصور..استقبال رسمي لرئيس الوزراء العراقي في أنقرة

جرت في العاصمة التركية أنقرة، مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر بيش تبه الرئاسي.



وشهدت مراسم الاستقبال عزف النشيدين الوطنيين العراقي والتركي في القصر الرئاسي، واستعراض السوداني والرئيس أردوغان حرس الشرف، وتحية علمي الدولتين وإطلاق المدفعية إحدى وعشرين إطلاقة، تحية للوفد الضيف.

بعد ذلك، أجرى محمد شياع السوداني ورجب طيب اردوغان، جلسة مباحثات ثنائية، تناولت مجمل العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأهمّ الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT