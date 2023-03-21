مستخدمو "تويتر" يشبهون شولتس بـ "الببغاء"

انتقد مستخدمو "تويتر"، تصريحات المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأن الصراع في أوكرانيا قد يستمر لفترة طويلة.

جاءت موجة الانتقادات عقب تصريح شولتس لصحيفة Rheinische Post، بأن على الغرب الاستمرار في دعم أوكرانيا حتى تتمكن من "الصمود في وجه روسيا"، والحفاظ على استقلالها ووحدة أراضيها.

فامتلأ "تويتر" بالتغريدات الناقدة لتصريح شولتش، وهذا أبرزها.

كتب أحد المعلقين قائلا: "شولتس يتحدث، وكأنه موظف في البنتاغون".

وأضاف آخر: "استلم شولتس السيناريو، وبدأ بترديده دون توقف كالببغاء".

وعلق آخر: "فقدت ألمانيا سيادتها، وأصبحت تابعة للولايات المتحدة، تحت قيادة مؤجج الحروب شولتس".

وقال آخر: "في ظل انهيار البنوك الغربية، أصبح من المناسب لنا التفكير في مصالحنا الخاصة أكثر، والتوقف عن دعم أوكرانيا، قبل أن يصلنا الدور".

وتساءل آخر قائلا: "متى سيتوقف السيد شولتس عن تأجيج الصراع، ويلتفت لشؤونه الخاصة؟".

المصدر: نوفوستي