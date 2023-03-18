شولتس: من الصعب التكهن بما ستؤول إليه مفاوضات روسيا والصين خلال زيارة شي جين بينغ

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال مؤتمر مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا بأنه من الصعب التكهن بشأن المفاوضات بين موسكو وبكين خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني.

وقال شولتس في مؤتمر مع فوميو كيشيدا: "من الصعب التكهن بالاتجاه الذي ستتخذه المناقشات (بين الصين وروسيا)".

وبدوره قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا: "أود من (شي جين بينغ) أن يظهر موقفا يتسم بالمسؤولية تجاه المنطقة والعالم".

وأعلن المكتب الإعلامي للكرملين أن الرئيس الصيني سيزور روسيا يومي 20 و22 مارس بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ومن المتوقع أن يناقش القادة خلال هذه الزيارة قضايا تطوير الشراكة والتفاعل بين روسيا والصين.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس للشؤون الدولية، إن قضية التعاون العسكري بين روسيا والصين ستُثار خلال المحادثات بين بوتين وشي جين بينغ.

وأضاف أنه سيتم التطرق إلى جميع الموضوعات الرئيسية للتعاون بين البلدين خلال المحادثات الروسية الصينية، بما في ذلك الطاقة. بالإضافة إلى ذلك حسب قوله، سيتواصل ممثلو أكبر الشركات الروسية مع زملائهم الصينيين.

المصدر: نوفوستي