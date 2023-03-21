مقدونيا الشمالية تؤكد تسليمها 4 مقاتلات من نوع "سو-25" إلى أوكرانيا

أكدت وزيرة دفاع مقدونيا الشمالية، سلافيانكا بتروفسكا، أن سكوبية سلمت أربع طائرات مقاتلة من طراز "سو-25" إلى أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزيرة الدفاع أن "المعدات التي تم إسرالها لأوكرانيا تتكون من أسلحة صغيرة وذخائر، وقطع مدفعية، ودبابات، ومقاتلات سوخوي، وأسلحة مضادة للدبابات، ودفاع جوي، بالإضافة إلى معدات للطيران العسكري".

ووفقا لبتروفسكايا، فإن الطائرات المقاتلة التي تم تسليمها إلى كييف، وكذلك معدات المدفعية والدبابات والدفاع الجوي وغيرها من الأسلحة، لم تكن جزءا من ترسانة الجيش المقدوني.

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام محلية إن الحديث يدور عن 3 طائرات من نوع "سو-25" ذات مقعد واحد ومقاتلة ذات مقعدين وكلها غير صالحة للطيران.

المصدر: نوفوستي