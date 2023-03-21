بوغدانوف يتحدث عن الموعد والهدف من المفاوضات الرباعية بين ممثلي روسيا وسوريا وتركيا وايران

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن روسيا تنسق مع سوريا وإيران وتركيا على جدول زمني لإجراء المفاوضات الرباعية المقبلة على مستوى نواب وزراء الشؤون الخارجية.

وأضاف بوغدانوف لوكالة "نوفوستي": "لم يتم الاتفاق على أي شيء محدد بالنسبة لنا حتى الآن".

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وتابع قائلا: "نتحدث عن مشاورات رباعية على مستوى نواب الوزراء، والغرض منها هو إعداد اجتماع لوزراء الخارجية.. وانطلاقا من حقيقة أنه كلما حدث ذلك بشكل أسرع كلما كان ذلك أفضل. ولكن بالمقابل هناك جداول عمل لزملائنا السوريين، والأتراك، والإيرانيين. في حين لا توجد تواريخ محددة، ونواصل التنسيق".

وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس الاثنين بأن الجانب الروسي اقترح تأجيل اجتماع وفود تركيا وروسيا وإيران وسوريا في موسكو، وقد وافقت أنقرة على المقترح الروسي.

ونقلت قناة TRT Haber عن تشاووش أوغلو قوله إن "الجانب الروسي عرض إعادة جدولة الاجتماعات، ربما اتخذوا قرارا مشتركا مع الجانب السوري، ثم قالوا إنهم سيرتبون اللقاء في المستقبل ووافقنا".

وكانت روسيا قد استضافت، ديسمبر الماضي، أول محادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري منذ 11 عاما. حيث اندلعت الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، وانحازت تركيا، التي كانت قبل الصراع على علاقات وثيقة مع دمشق، إلى جانب معارضي الرئيس السوري بشار الأسد. لكن الجانبان تحدثا في الآونة الأخيرة، ونقلت بعض وسائل الإعلام وجود أجواء إيجابية تشير إلى إمكانية التطبيع التدريجي للعلاقات بين البلدين.

ولحل الخلافات بين أنقرة ودمشق، تم التخطيط لعقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا. وفي يناير، اقترحت أنقرة أن يعقد هذا الاجتماع في أوائل فبراير، ثم صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن إيران يمكن أن تنضم إلى المحادثات رفيعة المستوى المزمعة بين تركيا وروسيا وسوريا.

المصدر: نوفوستي