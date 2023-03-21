طرد مذيع رياضي شهير بعد دفاعه عن أشرف حكيمي المتهم بالاغتصاب

فقد المذيع الكولومبي أوسكار رينتيريا وظيفته في إذاعة "كاراكول"، بعد دفاعه عن نجم باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي أشرف حكيمي، المتهم بالاغتصاب.

إقرأ المزيد

وأثار رينتريا جدلا بعد تصريحاته التي حرص فيها على الدفاع عن حكيمي، متهما الفتاة التي قدمت الشكوى بأنها مسؤولة عن واقعة الاغتصاب المزعومة.

حيث أشار في حديثه إلى أن أي امرأة تذهب إلى منزل لاعب كرة قدم يجب أن تكون على يقين مما سيحصل لاحقا، والمخاطر التي تنتظرها.

ورغم طرده من عمله، تمسك رينتيريا بأقواله وموقفه، معربا عن عدم وجود أي نية للاعتذار من الضحية المحتملة.

على إثر ذلك، أكدت "كاراكول" على أن رينتريا لن يقدم برنامجه "إل بولسو ديل فوتبول" بعد الآن بسبب رحيله عن الإذاعة.

واتهم أشرف حكيمي نهاية الشهر الماضي بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، بعدما توجهت فتاة إلى مركز شرطة في العاصمة الفرنسية باريس وتقدمت بشكوى تجاه اللاعب، بينما تولى الادعاء الفرنسي التحقيق مع أشرف.

المصدر: "Le 10 Sport"