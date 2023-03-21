شولتز: النزاع في أوكرانيا قد يستمر طويلا

صرح المستشار الألماني أولاف شولتز بأن النزاع في أوكرانيا قد يستمر لفترة طويلة.

وقال شولتز للصحفيين، يوم الاثنين: "يجب أن نستعد لاستمرار هذا لفترة طويلة. وحتى بعد انتهاء الحرب لن يعود كل شيء إلى طبيعته فورا. ولكن علينا ألا نتوقف عن بذل الجهود لإنهائها".

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وأضاف شولتز: "يجب أن ندرك أن هذه الحرب الرهيبة وعواقبها ستهمنا طويلا. وسيتعين علينا إزالة الأنقاض لفترة طويلة".

وأكد المستشار الألماني أن الدول الغربية ستواصل دعم أوكرانيا، مضيفا أن "أوكرانيا يجب أن تكون لديها قدرة على حماية وحدة أراضيها واستقلالها".

وكان شولتز قد توقع في تصريحاته السابقة أن النزاع سيستمر لفترة طويلة، مشيرا إلى أنه من الصعب الإدلاء بأي تنبؤات بشأن سير العمليات القتالية لاحقا.

المصدر: تاس