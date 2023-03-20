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انتهاء اجتماع غير رسمي استمر 4 ساعات ونصف الساعة بين الرئيسين الروسي والصيني

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انتهاء اجتماع غير رسمي استمر 4 ساعات ونصف الساعة بين الرئيسين الروسي والصيني
Sputnik
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أعلن الكرملين، عن انتهاء الاجتماع غير الرسمي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، بعد حوالي 4 ساعات ونصف الساعة.

وغادر الرئيس الصيني الكرملين، بعد أن استمر الاجتماع بين بوتين وشي جين بينغ حوالي 4 ساعات ونصف الساعة.

ونزل الرئيس الروسي إلى الشارع لتوديع زميله الصيني، وتجاذبوا أطراف الحديث لفترة وجيزة في سيارة شي جين بينغ وصافحوا بعضهم البعض في وداع.

وسيجتمع القادة مرة أخرى ويعقدون محادثات واسعة النطاق، يوم غد الثلاثاء.

المصدر: نوفوستي

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