نقلت Asia Times عن مؤتمر عقده مؤخرا خبراء بارزون في السياسة الخارجية الأمريكية أن أوكرانيا تخاطر بخسارة صراع الاستنزاف، على الرغم من كل الجهود التي يبذلها الغرب لمساعدتها.

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وجاء في الصحيفة أن روسيا "سوف تحتفظ ببحر آزوف ومعظم دونباس، وسيفرض حل للنزاع في أوكرانيا مع نفاد القوات والذخيرة"، ويشير المقال إلى أن الولايات المتحدة لديها قيود سياسية على المساعدات لأوكرانيا، وإذا لم تتمكن واشنطن خلال عامين من تقديم الكثير من المساعدات إلى كييف، فمن الأفضل خفض الخسائر الآن.

وخلص المقال إلى أن "الولايات المتحدة تفقد نفوذها بشكل كارثي، من خلال التقليل من شأن روسيا، حيث أن ليس لديهم القدرة الصناعية لتزويد أوكرانيا بقذائف المدفعية، وأفضل سياسة الآن هي الوقف الفوري لإطلاق النار".

من جانبهم، يقول السياسيون الغربيون باستمرار إن نظام كييف "يجب أن يهزم روسيا في ساحة المعركة"، وهم يضخون الأسلحة بشكل متزايد في أوكرانيا، فيما ردت روسيا أكثر من مرة بأن المساعدة العسكرية لن تحل أي شيء من حيث المبدأ، ولكنها فقط ستطيل معاناة الشعب الأوكراني".

المصدر: نوفوستي