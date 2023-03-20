سلوفاكيا تسلّم الجيش الأوكراني نماذج مطوّرة من مدرعات "بي إم بي - 1" السوفيتية الصنع

لا تزال سلوفاكيا تقدّم لأوكرانيا مساعدات عسكرية. وقد نشرت شبكة الإنترنت مؤخرا صورا فوتوغرافية أظهرت نقل المدرعات المجنزرة السلوفاكية بسكة الحديد.

وبينها مدرعات BVP-1، بصفتها نسخا لعربات "بي إم بي – 1" السوفيتية الصنع، التي أنتجتها وقتذاك جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية. وقد تم تطويرها لاحقا لتصبح عربات القيادة والأركان VP-90 وعربات الإجلاء والإسعاف AMB-S وكذلك ناقلات الأفراد المدرعة ОТ-90. وتم تحديث مدرعات BVP-1 مطلع التسعينيات وتوزيع 600 مدرعة منها على كل من سلوفاكيا وبلاد التشيك.

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وتم استبدال برج المدرعة لفرد واحد في "بي إم بي - 1" بقسم قتالي جديد مزوّد برشاشيْن عيار 14.5 ملم و7.62 ملم، ما أدى إلى انخفاض وزن المدرعة من 13250 كلغ إلى 12400 كلغ وزيادة مدى عملها إلى 750 كلم.

أما عربات الإسعاف والإجلاء AMB-S فتتميز بغياب أية أسلحة حيث حل قسم نقل الجرحى محل قسم نقل الأفراد. واستخدمت تلك المدرعات في سوريا بكثرة، لكن ليس لأغراض الإسعاف والإجلاء بل لنقل الأفراد إلى ميدان القتال.

المصدر: روسيسكايا غازيتا