مفوضة حقوق الإنسان الروسية تدعو إلى إجراء تقييم قانوني لوحشية الشرطة الفرنسية بحق المتظاهرين (صور)

دعت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية تاتيانا موسكالكوفا، المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، للنظر في الإجراءات الوحشية التي تتخذها الشرطة الفرنسية بحق المتظاهرين.

وحثت موسكالكوفا منظمات حقوق الإنسان عبر "تلغرام"، لإجراء تقييم قانوني لتصرفات الشرطة الوحشية بحق المدنيين العزل، الذين يتظاهرون ضد مخطط الحكومة تعديل نظام معاشات التقاعد.

وكتبت موسكالكوفا عبر "تلغرام": "أعرب عن قلقي إزاء الأعمال الوحشية التي تمارسها الشرطة الفرنسية بحق المتظاهرين في باريس ونانت ومرسيليا ورين ومدن أخرى، وأناشد مفوضة حقوق الإنسان في فرنسا، السيدة كلير إيدون، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، بإجراء تقييم قانوني لانتهاكات الشرطة تجاه الحقوق الاجتماعية في فرنسا".

وأوضحت موسكالكوفا، أن الفرنسيين مستاؤون من تبني الحكومة الفرنسية لنظام التقاعد، متجاوزة التصويت في مجلس النواب بالبرلمان، وعدم امتثالها للإجراءات الديمقراطية.

وشددت موسكالكوفا، على أن "الاحتجاجات في فرنسا رد فعل طبيعي من الشعب الفرنسي، كون الإصلاحات الجديدة ستؤثر بشكل يلبي على الحقوق الاجتماعية لملايين العمال، وتحرمهم من فرص العمل".

المصدر: نوفوستي