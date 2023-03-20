قائد سلاح الجو الأوكراني: فقدنا أفضل الطيارين ولا زلنا ننتظر الحصول على مقاتلات إف -16

قال قائد سلاح الجو الأوكراني الجنرال سيرغي غولوبتسوف في مقابلة مع صحيفة "بريتيش تايمز" إن أوكرانيا تخسر أفضل طياريها العسكريين وهي بانتظار الحصول على مقاتلات إف -16.

ولفت غولوبتسوف إلى أنه يمكن للطيارين الأوكرانيين إتقان قيادة المقاتلات الغربية في غضون بضعة أشهر.

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بالمقابل رفض غولوبتسوف مزاعم مسؤولي الناتو بأن التدريب قد يستغرق سنوات. واستشهد كمثال باثنين من مرؤوسيه الذين عادا مؤخرا من الولايات المتحدة، قائلا: "لقد أمضوا ثلاثة أسابيع هناك وعلى جهاز محاكاة F-16 تعلما كيفية الطيران معا كطيارين، وكيفية استخدام الأسلحة. وكانت النتائج جيدة جدا: يمكن للطيارين الأوكرانيين تعلم الطيران والتحكم في أنظمة الأسلحة على F-16 في أقل من ستة أشهر".

كما اشتكى قائد القوات الجوية الأوكرانية من المعدات القديمة والتأخير من جانب الناتو في توريد الأسلحة الغربية، بما في ذلك مقاتلات F-16.

وأضاف غولوبتسوف: "لقد فقدت بعضا من أفضل الأشخاص لدي بسبب نقص المعدات المناسبة".

وفي وقت سابق، استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة تلفزيونية، نقل مقاتلات F-16 إلى كييف، قائلا إن مثل هذه الشحنات لا معنى لها في سياق الصراع الحالي.

المصدر: نوفوستي