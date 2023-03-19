عبد اللهيان: لم تقدم أوكرانيا أي إثبات يديننا بشأن المسيرات الإيرانية

قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان إن الطرف الأوكراني لم يقدم إثباتات بشأن ادعاءاته حول المسيرات الإيرانية، ولم يقدم سوى صور أقمار صناعية مبهمة وغير واضحة.

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وأضاف عبد اللهيان خلال مؤتمر له اليوم الأحد، أن إيران لا تؤيد الحرب، وتشدد على ضرورة الانتباه إلى جذورها، منوها إلى أن طهران "لا تقف بجانب أي من أطراف الحرب وتدعم الحل السياسي في أوكرانيا".

ونوه إلى أنه أعرب خلال اتصال مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن استعداد طهران لاستمرار الوساطة مع روسيا، قائلا إنه سيتجه إلى موسكو قريبا.

وأضاف: "ننتظر رد الطرف الأوكراني، كما قالت طهران لكييف إن عليها التركيز على الدبلوماسية والحوار بدل كيل الاتهامات ضد إيران وتأجيج السلاح".

وختم: "رغم علاقاتنا الوطيدة مع موسكو لم نعترف بانفصال القرم والمناطق التي تم ضمها أخيرا لروسيا".

المصدر: RT