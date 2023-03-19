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روسيا ترسل مستشفى متنقلا إلى تركيا لعلاج المتضررين من الزلزال

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روسيا ترسل مستشفى متنقلا إلى تركيا لعلاج المتضررين من الزلزال
Sputnik
أرشيف
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قالت السفارة الروسية لدى أنقرة إن وزارة الصحة الروسية أرسلت مستشفى متنقلا إلى تركيا لتقديم الساعدات الطبية للمتضررين من الزلزال الذي وقع الشهر الماضي.

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وأضافت السفارة أن المستشفى سيقام في منطقة إرزن بمحافظة هاتاي.

ووقع زلزلان بقوة 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير الماضي بفاصل 9 ساعات في محافظة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا. ووصفت السلطات التركية هذا الزلزال بأنه "كارثة القرن".

المصدر: نوفوستي

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