روسيا ترسل مستشفى متنقلا إلى تركيا لعلاج المتضررين من الزلزال
Sputnik
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قالت السفارة الروسية لدى أنقرة إن وزارة الصحة الروسية أرسلت مستشفى متنقلا إلى تركيا لتقديم الساعدات الطبية للمتضررين من الزلزال الذي وقع الشهر الماضي.
وأضافت السفارة أن المستشفى سيقام في منطقة إرزن بمحافظة هاتاي.
ووقع زلزلان بقوة 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير الماضي بفاصل 9 ساعات في محافظة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا. ووصفت السلطات التركية هذا الزلزال بأنه "كارثة القرن".
المصدر: نوفوستي