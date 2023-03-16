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حصيلة ضحايا زلزال تركيا تجاوزت 49 ألف قتيل و115 ألف جريح

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حصيلة ضحايا زلزال تركيا تجاوزت 49 ألف قتيل و115 ألف جريح
Sputnik
الدمار في مدينة أديامان التركية
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أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع في البلاد في فبراير الماضي تجاوزت 49 ألف قتيل و115 ألف جريح.

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وقال أردوغان في خطاب ألقاه في القمة الاستثنائية للدول التركية المنعقدة في أنقرة: "ألحقت كوارث لا سابق لها أضرارا بـ 11 محافظة. لقي أكثر من 49 ألف مواطن مصرعهم وأصيب أكثر من 115 ألفا آخرين، في حين تضرر 14 مليون شخص بشكل مباشر".

وأضاف أن الحكومة التركية "ستعالج الجروح التي أصابها الزلزال بأسرع وقت ممكن".

وتابع: "نخطط لبناء 610 آلاف منزل إجماليا وتسليمها لأصحابها الشرعيين".

ووقع زلزلان بقوة 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير الماضي بفاصل 9 ساعات في محافظة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا. ووصفت السلطات التركية هذا الزلزال بأنه "كارثة القرن".

المصدر: نوفوستي

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