أردوغان: عدد قتلى الزلزال في تركيا تجاوز 47 ألفا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عدد ضحايا زلزال الذي ضرب في 6 فبراير جنوب شرق تركيا، تجاوز 47 ألفا.

وأضاف أردوغان، متحدثا بعد التوقيع على مرسوم حول إجراء الانتخابات العامة في 14 مايو: "لقد أثرت كارثة القرن بشكل أو بآخر على حياة حوالي 14 مليون مواطن في 10 محافظات. ونتيجة الزلازل المذكورة لقي أكثر من 47 ألف مواطن حتفهم وتضرر وتعرض للإصابة أكثر من 115 ألف مواطن وتم إنقاذهم".

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ووفقا للرئيس التركي، يتجاوز عدد المباني المنهارة والمعرضة للانهيار 270 ألف مبنى.

وأشار أردوغان إلى أن سلطات بلاده، تخطط لبناء نحو 244 ألف مبنى سكني جديد و 75 ألف منزل ريفي للمتضررين خلال العام الجاري.

المصدر: نوفوستي