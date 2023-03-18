ليتوانيا تساعد أوكرانيا بسيارات مصادرة من المهربين

قالت وسائل إعلام ليتوانية إنه تم تسليم أكثر من 100 سيارة صادرتها دائرة الجمارك الليتوانية من المهربين إلى أوكرانيا.

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وقال مصدر في نادي السيارات في ليتوانيا، للإذاعة الوطنية LRT الليتوانية: "منذ مايو 2022، عندما اتفقنا مع دائرة الجمارك على مشروع مشترك، تم نقل أكثر من 100 سيارة مصادرة إلى أوكرانيا".

وعندما يمنع ضباط الجمارك محاولة تهريب إلى ليتوانيا، فإنهم يحتجزون سيارة المخالف ويتقدمون بطلب إلى المحكمة للسماح بمصادرة السيارة.

وأشار المصدر إلى أنه غالبا ما يتعين إصلاح السيارات قبل إرسالها إلى أوكرانيا، نظرا لأنها في كثير من الأحيان بسبب الإقامة الطويلة تبقى دون حركة أثناء سير الإجراءات القانونية.

المصدر: تاس