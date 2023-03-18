الكشف عن هوية ودوافع منفذي الهجوم على مسجد الإمام علي في يافا (صور)

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، لائحة اتهام بحق مستوطنين، نفذا هجوما على مسجد الإمام علي في قرية الحرم المهجرة في مدينة يافا، باستخدام الزجاجات الحارقة، أواخر يناير الماضي.

وأفاد جهاز الشاباك، بأنه أنهى التحقيق في الهجوم الذي استهدف مسجد الإمام علي، وأن المنفذين شابان إسرائيليان من سكان مدينة تل أبيب، أحدهما في الـ 18 من العمر، والآخر قاصر في الـ 16، تحركا بدوافع قومية.

وأضاف الجهاز، أنه تم تقديم لاحة اتهام بحقهما، أمس الجمعة، بتهمة التآمر لارتكاب أعمال "إرهابية" والحرق العمد للمزارات الدينية، واستخدام السلاح لأغراض عدوانية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خططا لقتل فلسطيني، لكنهما تخليا عن الفكرة، واستبدلاها بالهجوم على المسجد، وعقب تفحصهما لعدة مساجد في منطقة تل أبيب، قررا تنفيذ مخططهم بمهاجمة مسجد الإمام علي في هرتسليا.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية