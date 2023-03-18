 
مباشر

الكشف عن هوية ودوافع منفذي الهجوم على مسجد الإمام علي في يافا (صور)

أخبار العالم

الكشف عن هوية ودوافع منفذي الهجوم على مسجد الإمام علي في يافا (صور)
thenewkhalij.news
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uycy

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، لائحة اتهام بحق مستوطنين، نفذا هجوما على مسجد الإمام علي في قرية الحرم المهجرة في مدينة يافا، باستخدام الزجاجات الحارقة، أواخر يناير الماضي.

وأفاد جهاز الشاباك، بأنه أنهى التحقيق في الهجوم الذي استهدف مسجد الإمام علي، وأن المنفذين شابان إسرائيليان من سكان مدينة تل أبيب، أحدهما في الـ 18 من العمر، والآخر قاصر في الـ 16، تحركا بدوافع قومية.

وأضاف الجهاز، أنه تم تقديم لاحة اتهام بحقهما، أمس الجمعة، بتهمة التآمر لارتكاب أعمال "إرهابية" والحرق العمد للمزارات الدينية، واستخدام السلاح لأغراض عدوانية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خططا لقتل فلسطيني، لكنهما تخليا عن الفكرة، واستبدلاها بالهجوم على المسجد، وعقب تفحصهما لعدة مساجد في منطقة تل أبيب، قررا تنفيذ مخططهم بمهاجمة مسجد الإمام علي في هرتسليا.

الكشف عن هوية ودوافع منفذي الهجوم على مسجد الإمام علي في يافا (صور)
الكشف عن هوية ودوافع منفذي الهجوم على مسجد الإمام علي في يافا (صور)
الكشف عن هوية ودوافع منفذي الهجوم على مسجد الإمام علي في يافا (صور)
الكشف عن هوية ودوافع منفذي الهجوم على مسجد الإمام علي في يافا (صور)

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بلقاء مع قناة RT في موسكو