مستوطنون يقتلعون 170 شجرة زيتون معمرة شرق سلفيت

أقدم عدد من المستوطنين شرق مدينة سلفيت في الضفة الغربية، على قطع واقتلاع 170 شجرة زيتون معمرة، تتراوح أعمارها ما بين 50-80 عاما.

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وقال المسؤول المحلي في بلدة ياسوف، وائل أبو ماضي، إن عددا من المستوطنين من مستوطنتي راحاليم وتفوح (المقامتين على أراضي بلدتي ياسوف والساوية)، يواصلون اعتداءاتهم على المنطقة القريبة من المستوطنتين، حيث أصبح مجموع ما تم تكسيره واقتلاعه ما يقرب من 300 شجرة زيتون معمرة، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات تهدف لتهجير الأهالي لتوسعة المستوطنات.

بدوره، أكد محافظ سلفيت عبدالله كميل على أن المحافظة ومؤسساتها تتابع عن كثب هذه الاعتداءات المتكررة لمواجهتها بكافة الوسائل القانونية والإمكانيات المتاحة.

وتصاعدت اعتداءات مجموعات المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي مؤخرا على القرى والبلدات في الضفة الغربية، وقد أصيب عشرات الفلسطينيين خلال المواجهات التي اندلعت بينهم من جهة وبين القوات الإسرائيلية والمستوطنين من جهة أخرى.

المصدر: معا